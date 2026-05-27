В России изменятся правила пожарной безопасности в лесах

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым обновляются правила пожарной безопасности в лесах. Они вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 2032 года.
Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, в нем прописаны требования пожарной безопасности в зависимости от целевого назначения лесных земель для юрлиц, предпринимателей и организаций. Правила работы во время лесозаготовки, заготовки живицы и рекреационной деятельности, добычи торфа, при размещении автомобильных и железных дорог, строительстве ЛЭП и трубопроводов.
Для граждан прописаны отдельные требования: немедленно сообщать о пожаре по номеру 112, принимать посильные меры по тушению пожаров, уведомлять органы власти о фактах поджога и захламлении лесов.
Ранее «Башинформ» писал о том, что на всей территории республики с 30 апреля по 12 июня действует особый противопожарный режим.
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