В России изменятся правила пожарной безопасности в лесах

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым обновляются правила пожарной безопасности в лесах. Они вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 2032 года.

Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, в нем прописаны требования пожарной безопасности в зависимости от целевого назначения лесных земель для юрлиц, предпринимателей и организаций. Правила работы во время лесозаготовки, заготовки живицы и рекреационной деятельности, добычи торфа, при размещении автомобильных и железных дорог, строительстве ЛЭП и трубопроводов.

Для граждан прописаны отдельные требования: немедленно сообщать о пожаре по номеру 112, принимать посильные меры по тушению пожаров, уведомлять органы власти о фактах поджога и захламлении лесов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что на всей территории республики с 30 апреля по 12 июня действует особый противопожарный режим.