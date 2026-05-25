Предстоит жаркая пора: Глава Башкирии поручил усилить контроль за лесами

На всей территории республики с 30 апреля по 12 июня действует особый противопожарный режим. В связи с жаркой погодой Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе дал главам муниципалитетов поручение оперативно реагировать на возникающие очаги возгораний.
«Я глав муниципалитетов очень сильно прошу: если чувствуете, где-то начался пожар, сигнальте и „алармируйте“, потому что лучше бросить все силы, может быть даже излишние силы, но подавить возгорание, пока оно не разрослось. Гораздо легче тушить пожар на 10 га, и очень тяжело, когда он будет уже за тысячу гектаров», — сказал он.
Руководитель региона отметил, что прогнозируется жаркое лето, а это значит, что ландшафтных пожаров избежать не получится.
«Лето, похоже, будет у нас „весёлое“, потому что жара сильная стоит, и мы можем гореть», — подчеркнул Радий Хабиров.
Читайте также «Все меры приняты: Башкирия готова дать отпор огненной стихии».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.