Предстоит жаркая пора: Глава Башкирии поручил усилить контроль за лесами

На всей территории республики с 30 апреля по 12 июня действует особый противопожарный режим. В связи с жаркой погодой Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе дал главам муниципалитетов поручение оперативно реагировать на возникающие очаги возгораний.

«Я глав муниципалитетов очень сильно прошу: если чувствуете, где-то начался пожар, сигнальте и „алармируйте“, потому что лучше бросить все силы, может быть даже излишние силы, но подавить возгорание, пока оно не разрослось. Гораздо легче тушить пожар на 10 га, и очень тяжело, когда он будет уже за тысячу гектаров», — сказал он.

Руководитель региона отметил, что прогнозируется жаркое лето, а это значит, что ландшафтных пожаров избежать не получится.

«Лето, похоже, будет у нас „весёлое“, потому что жара сильная стоит, и мы можем гореть», — подчеркнул Радий Хабиров.

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