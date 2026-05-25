Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:02 (UTC+5), 25 Мая 2026

Предстоит жаркая пора: Глава Башкирии поручил усилить контроль за лесами

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

На всей территории республики с 30 апреля по 12 июня действует особый противопожарный режим. В связи с жаркой погодой Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе дал главам муниципалитетов поручение оперативно реагировать на возникающие очаги возгораний.

«Я глав муниципалитетов очень сильно прошу: если чувствуете, где-то начался пожар, сигнальте и „алармируйте“, потому что лучше бросить все силы, может быть даже излишние силы, но подавить возгорание, пока оно не разрослось. Гораздо легче тушить пожар на 10 га, и очень тяжело, когда он будет уже за тысячу гектаров», — сказал он.

Руководитель региона отметил, что прогнозируется жаркое лето, а это значит, что ландшафтных пожаров избежать не получится.

«Лето, похоже, будет у нас „весёлое“, потому что жара сильная стоит, и мы можем гореть», — подчеркнул Радий Хабиров.

Читайте также «Все меры приняты: Башкирия готова дать отпор огненной стихии».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru