В комиссию ЦУР Башкирии по детской безопасности войдут три участника СВО

Финалисты кадрового проекта «Герои Башкортостана», участники специальной военной операции, активно включаются в работу органов власти. Команда Центра управления республикой провела для них четвертый модуль обучения в парке «Патриот».
Участники обсудили ведение социальных сетей, методы противодействия фейкам и способы защиты репутации госструктур. Особое внимание было уделено проблеме роста числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей самокатов и питбайков. По итогам обсуждения принято решение о создании новой комиссии при ЦУРе по выработке мер для решения этой проблемы. Трое участников программы «Герои Башкортостана» изъявили желание войти в ее состав, сообщили в Центре управления республикой.
Напомним, республиканская программа «Герои Башкортостана», о которой объявил Глава региона Радий Хабиров, стартовала в феврале прошлого года. Она готовит управленцев из числа участников СВО для работы в органах власти, помогая им с социальной адаптацией. Очередной, 4-й этап программы запустили несколько дней назад, 25 мая.
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