В Башкирии вандалы выкинули парковые скамейки в реку

В селе Красноусольский в парке «Юность» вандалы выбросили скамейки с прогулочных дорожек в реку. Работники сельсовета оперативно достали их из воды, привели в порядок и вернули на место, сообщил глава администрации Гафурийского района Венер Вахитов. Он напомнил, что за такое хулиганство может грозить серьезная ответственность.
«Обращаюсь к тем, кто это сделал: порча районного имущества – не шалость и не способ самовыражения. Это вандализм – правонарушение, которое влечет за собой административную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность. Надеюсь, правоохранительные органы найдут виновных и разберутся по закону», – отметил руководитель района.
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