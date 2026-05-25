В Уфе неизвестные сломали памятник клещу Валере II

Что касается самого инцидента, то несмотря на большой поток посетителей, виновного попробуют вычислить. Примечательно, что предыдущий подобный случай с клещом Валерой I стал поводом для обращения в полицию только благодаря инициативе стороннего посетителя, написавшего заявление самостоятельно.

Напомним, в июне 2023 года на улице Мустая Карима, 44 состоялось открытие нового памятника клещу Валере II. Он 5 см высотой, в отличие от Валерия I больше проработан в деталях, но в целом — практически идентичная копия. Как ранее сообщал Башинформ, первый клещ, установленный в сентябре 2020 года, простоял 966 дней. Он был отлит из серебра 925-й пробы. В день празднования последнего звонка в Уфе его украли школьники. Действия злоумышленников попали на камеру уличного видеонаблюдения.