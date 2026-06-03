В Башкирии с начала года родились более 9,5 тысячи детей

Именно столько родовых сертификатов выдано за пять месяцев 2026 года, сообщает отделение Соцфонда по республике. На их оплату было направлено более 125 млн рублей.

По статистике, мальчиков появилось на свет больше, чем девочек: их количество на 6% больше. Средний вес малышей составил 3,3 кг, рост — почти 52 см.

738 младенцев родились крупными — с весом свыше 4 кг, вес троих мальчиков превысил 5 кг.

Ранее «Башинформ» сообщал о новых мерах поддержки семей и повышения рождаемости в регионе.