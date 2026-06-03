В Башкирии разработали 27 новых мер поддержки семей

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о новых мерах поддержки семей и повышения рождаемости в регионе. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
По словам Назарова, на совершенствование целостной системы поддержки семей, популяризацию традиционных ценностей и многодетности направлен нацпроект «Семья».
«Понимаем, что здесь не бывает простых решений. Семье нужны не красивые речи, а понятные меры, которые действительно помогают — с медициной, работой, учебой, жильем, заботой о детях. Мы активно прорабатываем региональные истории. После совместной сессии с Агентством стратегических инициатив получили около 300 рекомендаций. В региональную программу уже вошли 27 новых мер. Среди них сертификаты репродуктивного здоровья для молодоженов, обновленная обменная карта с информацией о поддержке будущих мам, помощь молодым и студенческим семьям», — отметил глава регионального кабмина.
Андрей Назаров добавил, что отдельное внимание будет уделено вовлечению бизнеса. Важно, чтобы работодатели создавали условия для сотрудников с семьями. Премьер-министр также поручил подготовить соглашение с АСИ, которое даст старт дальнейшей совместной работе.
Ранее сообщалось, что в Башкирии сформировался тренд на многодетность.
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