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08:04 (UTC+5), 03 Июня 2026

В Башкирии разработали 27 новых мер поддержки семей

В их числе сертификаты репродуктивного здоровья для молодоженов, обновленная обменная карта с информацией о поддержке будущих мам, помощь молодым и студенческим семьям.

Фото: Валерий Шахвов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сообщил о новых мерах поддержки семей и повышения рождаемости в регионе. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

По словам Назарова, на совершенствование целостной системы поддержки семей, популяризацию традиционных ценностей и многодетности направлен нацпроект «Семья».

«Понимаем, что здесь не бывает простых решений. Семье нужны не красивые речи, а понятные меры, которые действительно помогают — с медициной, работой, учебой, жильем, заботой о детях. Мы активно прорабатываем региональные истории. После совместной сессии с Агентством стратегических инициатив получили около 300 рекомендаций. В региональную программу уже вошли 27 новых мер. Среди них сертификаты репродуктивного здоровья для молодоженов, обновленная обменная карта с информацией о поддержке будущих мам, помощь молодым и студенческим семьям», — отметил глава регионального кабмина.

Андрей Назаров добавил, что отдельное внимание будет уделено вовлечению бизнеса. Важно, чтобы работодатели создавали условия для сотрудников с семьями. Премьер-министр также поручил подготовить соглашение с АСИ, которое даст старт дальнейшей совместной работе.

Ранее сообщалось, что в Башкирии сформировался тренд на многодетность.

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