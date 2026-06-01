Семейный портрет Башкирии: в регионе сформировался тренд на многодетность

В канун Дня защиты детей в республике подвели важные социальные итоги. Башкортостан уверенно входит в число лидеров России по количеству многодетных семей, здесь реже разводятся и все чаще рожают вторых, третьих и последующих детей.

По данным регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения, в Башкирии 75 тысяч многодетных семей. По этому критерию республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Для сравнения: еще несколько лет назад таких семей было заметно меньше. Республика постепенно наращивает этот статус благодаря системной поддержке. И это не только льготы, выплаты, земельные участки, компенсации за коммунальные услуги. В Башкирии последовательно придерживаются курса на укрепление традиционных ценностей, поддержку материнства и отцовства, создание условий для роста благополучных многодетных семей.

Укрепить и популяризировать эти ценности призван Год большой и дружной семьи. И это не просто символический жест, забота о семье и детях — основа будущего республики и страны в целом, неоднократно подчеркивал Глава Башкирии Радий Хабиров, отец четверых детей.

— Нет большего счастья, чем дети. И чем их больше — тем лучше! Я каждый раз об этом говорю, особенно молодежи, — признавался он на встрече с лауреатами премии «Отцовская доблесть».

Меньше разводов — крепче семьи

Но многодетность — это лишь вершина айсберга. Важно, что происходит внутри ячейки общества. И здесь новости тоже оптимистичные.

По данным заместителя главы регионального минтруда Ирины Небогатовой, в Башкирии на 2,6% выросло число заключённых браков. Люди снова верят друг другу, решаются на официальные отношения, создают новые союзы. При этом количество разводов сократилось почти на четверть.

Цифры говорят сами за себя: браки становятся устойчивее. Конечно, это не только про любовь. Свою роль играет и экономическая стабильность, и жилищные программы, и психологическая поддержка семей. Так что факт остается фактом: в Башкортостане семьи стали крепче, а дети реже оказываются в ситуации, когда родители живут раздельно.

«Младенческая смертность у нас тоже падает», — добавила замминистра.

Это еще один важный маркер. Дети в республике рождаются более здоровыми, а система здравоохранения стала лучше справляться с самыми сложными случаями. Неонатальные центры, высокотехнологичная помощь, профилактика — все это дает результат.

Но впереди еще много работы: детские сады и школы, кружки и секции, доступная медицина и жилье для больших семей. Хорошо, что вектор задан верный. И что о детях в Башкирии говорят не только 1 июня.

Что еще ждет семьи с детьми

1 июня — не только День защиты детей, но и старт новой меры поддержки. С сегодняшнего дня отделение Социального фонда по Башкирии начинает принимать заявления. Подать их можно будет онлайн или лично в клиентских службах.

Конечно, у новой выплаты есть условия. По предварительным оценкам, получить ее смогут десятки тысяч семей — тех самых, которые в прошлом году исправно платили налоги, но при этом имеют невысокий среднедушевой доход.

По сути это компенсация части уплаченного за прошлый год подоходного налога. Обратиться за ней могут оба родителя — независимо друг от друга и независимо от того, состоят они в браке или нет. Главное — не быть должником по алиментам и не быть лишенным родительских прав.

Чтобы получить выплату, среднедушевой доход семьи в 2025 году не должен превышать 23 673 рубля на человека. Это полтора прожиточных минимума, установленных в республике за прошлый год. Также будет проведена комплексная оценка имущества семьи — по аналогии с назначением единого пособия.

Важный нюанс, на который обратил внимание управляющий отделением СФР по Башкортостану Фаниль Вахитов:

«Даже если женщина находится в текущем году в декретном отпуске, а в прошлом году еще работала, то при соблюдении всех условий ей могут назначить выплату».

Новая выплата — не единственная мера поддержки. В Башкирии действует целая система поощрения родителей. На сегодняшний день в республике 17 семей награждены орденом «Родительская слава», 33 семьи — медалью ордена «Родительская слава», 12 матерей удостоены звания «Мать-героиня» — высшей награды страны за родительский труд. 72 супружеские пары награждены медалью «Родительская доблесть», 9,6 тысячи женщин — медалью «Материнская слава».

Кроме того, по инициативе Общественной палаты республики с 2020 года вручается общественная награда «Отцовская доблесть» — одна из первых в стране, учрежденная специально для поощрения отцов.