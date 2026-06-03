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15:48 (UTC+5), 03 Июня 2026

Студенты и школьники Уфы вышли на связь с космонавтом на борту МКС

Фото: уфимский городской планетарий | МАКС
Эдуард Кускарбеков

В Уфе на площадке у городского планетария состоялся уникальный сеанс радиолюбительской связи с Международной космической станцией. Школьники и студенты получили возможность напрямую задать вопросы находящемуся на орбите космонавту-испытателю Сергею Микаеву.

Сеанс радиосвязи, организованный Башкортостанским региональным отделением Федерации космонавтики России совместно с уфимским городским планетарием, утверждён Центром управления полётами. Техническую сторону обеспечил помощник председателя Совета Башкортостанского отделения Федерации космонавтики России по космической связи Денис Мокрополов.

Связь с МКС состоялась точно в назначенное время – в 14.35 и длилась около восьми минут. За это время Сергей Микаев успел ответить на 11 вопросов юных уфимцев, поделившись личным опытом и интересными фактами о жизни и работе на орбите.

«Это было поистине космическое событие, объединившее юные умы Уфы с покорителями околоземного пространства», — отметили организаторы.

Ранее в уфимском планетарии рассказали о самых заметных созвездиях июня.

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