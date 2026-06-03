Студенты и школьники Уфы вышли на связь с космонавтом на борту МКС

В Уфе на площадке у городского планетария состоялся уникальный сеанс радиолюбительской связи с Международной космической станцией. Школьники и студенты получили возможность напрямую задать вопросы находящемуся на орбите космонавту-испытателю Сергею Микаеву.
Сеанс радиосвязи, организованный Башкортостанским региональным отделением Федерации космонавтики России совместно с уфимским городским планетарием, утверждён Центром управления полётами. Техническую сторону обеспечил помощник председателя Совета Башкортостанского отделения Федерации космонавтики России по космической связи Денис Мокрополов.
Связь с МКС состоялась точно в назначенное время – в 14.35 и длилась около восьми минут. За это время Сергей Микаев успел ответить на 11 вопросов юных уфимцев, поделившись личным опытом и интересными фактами о жизни и работе на орбите.
«Это было поистине космическое событие, объединившее юные умы Уфы с покорителями околоземного пространства», — отметили организаторы.
Ранее в уфимском планетарии рассказали о самых заметных созвездиях июня.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.