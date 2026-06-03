На трассе Уфа – Оренбург массово проверяют водителей

На 170-м километре трассы Уфа – Оренбург сотрудники ГАИ проводят сплошные проверки водителей. В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
Напомним, задача таких сплошных проверок – пресечение грубых нарушений правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
Ранее в Уфе маленький велосипедист попал в больницу после ДТП.
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