В Уфе маленький велосипедист попал в больницу после ДТП

По данным ГАИ Уфы, 64-летний водитель за рулем «Хендай Солярис», следуя по ул. Сергея Михалёва в сторону ул. Эпроновской, допустил наезд на велосипедиста, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля.

В ДТП дошкольник-велосипедист с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.