Морг или полиция! К жителям Башкирии обратились с пугающим предупреждением

Заместитель председателя Общественного совета МВД по РБ Наиль Ишмуратов на встрече с журналистами заявил, что взрослым останется только ждать звонка из морга или полиции.

«Что нам остаётся? Об этом надо говорить. Наконец-то, может быть, до родителей и подростков дойдёт, что питбайк — это не игрушка. Если родители делают подарок в виде питбайка, и тем более дают ключики и выпускают их на дорогу, один совет — берите телефон, садитесь и ждите звонка из морга, либо из полиции. Либо ваш ребёнок погибнет, либо покалечит кого-то, сядет на скамью подсудимых», — предупредил Наиль Ишмуратов.

Он подчеркнул, что действенных мер по регулированию данной проблемы на законодательном уровне пока нет.

Как отметил начальник ГАИ РБ Владимир Севастьянов, в 2025 году число детей, погибших в ДТП на дорогах республики, увеличилось на 41,7% (+17 человек) по сравнению с 2024 годом. По итогам года республика находится в числе пяти регионов в стране по данному показателю, а также по количеству погибших несовершеннолетних водителей механических транспортных средств — их было пять.

«Скутеры, мопеды и питбайки, старые легковые автомобили в аварийном состоянии очень популярны среди подростков, и их количество на дорогах увеличивается с каждым годом. Последствия эксплуатации этих взрослых увлечений могут быть самыми трагичными, — заявил начальник ГАИ РБ. — На сегодняшний день детьми-водителями транспортных средств уже совершено 21 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 25 несовершеннолетних, 1 погиб».

По словам главного госавтоинспектора республики, заметно увеличилось количество ДТП с участием пользователей средств индивидуальной мобильности. Уже произошло 12 ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих электросамокатами, в которых 13 детей получили травмы.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе подростки на электросамокатах стали опасностью № 1 для пешеходов.