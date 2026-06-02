Жителей Башкирии предупредили о сильном ветре и грозах

3 июня ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами, днем по республике пройдут кратковременные дожди, по юго-востоку сильные, в отдельных районах грозы. Ветер ночью переменных направлений 0-5 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Температура воздуха ночью составит +5, +10°, днем +15, +20°. На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках 500-1000 м.
Ранее синоптики сообщили об особенностях погоды в июне в Башкирии.
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