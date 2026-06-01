Синоптики сообщили об особенностях погоды в июне в Башкирии

По прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в республике в июне ожидается около климатической нормы. Норма составляет +17,4 градусов.

При этом месячное количество осадков прогнозируется на уровне или выше нормы – обычно в регионе за этот период выпадает от 50 до 70 мм осадков, информирует Башгидромет.

Ранее сообщалось о переменчивом характере погоды в регионе в первую декаду июня.