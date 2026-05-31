В Башкирии лето начнется с дождей и гроз 

Согласно данным метеослужб, в первой декаде первого летнего месяца дневная температура воздуха составит около +20, +25 градусов. При этом синоптики отмечают, что начало июня не будет аномально жарким, а погодные условия будут определяться влиянием атмосферных фронтов.
Прогнозируются дожди и грозы, а ночи будут оставаться прохладными. Это связано с прохождением атмосферного фронта.
Жара выше нормы и засушливые условия ожидаются ближе к середине и концу месяца, когда температура может подняться до +28, +31 градуса.
По информации Башгидромета, 1 и 2 июня по республике пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21 градус.
Ранее «Башинформ» публиковал вероятностный прогноз погоды на лето в Башкирии.
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