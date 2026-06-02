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06:14 (UTC+5), 02 Июня 2026

В Уфимском лимонарии всего на несколько часов зацвела «Царица ночи»

Это произошло в первый день лета.

Фото: уфимский лимонарий | соцсети
Гульфия Акулова

В Уфимском лимонарии впервые зацвел уникальный кактус селеницереус крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus), более известный как «Царица ночи».

Кураторы коллекции ждали этого момента много лет. Черенок растения привезли еще в 2020 году, и только в этом году на побегах растения появились бутоны. Один из них начал стремительно расти и раскрылся в первый день лета, представив собой целый фейерверк светло-желтых лепестков с тонким шоколадным ароматом, который к вечеру стал еще насыщеннее. Сам цветок словно светился в сумерках, оправдывая свое народное название.

Однако цветет тропическое растение лишь несколько часов. Уже после полуночи он начал увядать. Специалисты отмечают, что «Царица ночи» раскрывается только в темное время суток, словно проживает свою единственную яркую ночь. 

Долгожданное событие подтверждает успешное развитие ботанической коллекции Уфимского лимонария, в которой сегодня насчитывается уже девять видов селеницереусов, сообщили в минлесхозе республики. 

Ранее в уфимском ботаническом саду заметили редких жуков-оленей. 

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