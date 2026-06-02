В уфимском ботаническом саду заметили редких жуков-оленей

В Южно-Уральском ботаническом саду среди дубовых пней заметили пару редких жуков-оленей. Они являются одними из самых крупных среди местных насекомых. Самцы достигают в росте 8–9 см (с «рогами»), самки растут до 5 см. Тело у них массивное, тёмно-коричневое или чёрное. У самцов удлинённые верхние челюсти, коричневые или красно-коричневые, напоминают оленьи рога. Рога используются в боях за самок и территорию, не являются оружием против хищников. Самки выглядят скромнее.

Интересный факт: личинки способны издавать стрекочущие звуки с частотой 11 кГц, вероятно, обеспечивающие им коммуникацию между собой.

Взлетают жуки-олени тяжело, для этого забираются на наклонные ветви или сучья.

Жук-олень занесён в охранные документы и Красные книги многих стран Европы, включая Россию, Казахстан и Беларусь.

Ранее «Башинформ» публиковал кадры встречи «лицом к лицу» жителя Башкирии и медведя.