В Уфе на два дня ограничат парковку у конгресс-холла «Торатау»

В центре Уфы временно изменится схема парковки. Это связано с проведением масштабной международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад».

В связи с проведением форума с 7 часов 5 июня до 22 часов 6 июня будет полностью закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау».

Администрация Уфы просит уфимцев и гостей столицы заранее выбирать альтернативные места для стоянки личного транспорта и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее ИА «Башинформ» сообщило о введении новых ограничений для автомобилистов в Уфе на улице Менделеева.