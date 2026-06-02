В Уфе на два дня ограничат парковку у конгресс-холла «Торатау»

В центре Уфы временно изменится схема парковки. Это связано с проведением масштабной международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад».
В связи с проведением форума с 7 часов 5 июня до 22 часов 6 июня будет полностью закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау».
Администрация Уфы просит уфимцев и гостей столицы заранее выбирать альтернативные места для стоянки личного транспорта и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ранее ИА «Башинформ» сообщило о введении новых ограничений для автомобилистов в Уфе на улице Менделеева.
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