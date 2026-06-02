В трёх районах Башкирии бобры нанесли ущерб железнодорожным путям

Жизнедеятельность бобров в трёх районах Башкирии создала реальную угрозу безопасности движения пассажирских и грузовых поездов. Об этом сообщило министерство природопользования и экологии республики. Ведомство приняло решение о регулировании численности грызунов вдоль железнодорожных путей.

Железнодорожники сообщили, что на территориях Туймазинского, Буздякского и Благоварского районов искусственные сооружения регулярно подтапливаются. Причиной стали возведённые бобрами плотины, которые перекрыли русла водопропускных труб.

Кроме того, на участке 1391 километра грызуны роют норы прямо в откосе полосы отвода, создавая отверстия под железнодорожным полотном. Это создаёт угрозу безопасности движения поездов из-за возможного подмыва насыпи.

Совместная проверка с участием охотинспектора минэкологии РБ, представителей РЖД и ассоциации охотников и рыболовов в Благоварском районе подтвердила, что в окрестностях села Каргалы бобры устроили свои жилища непосредственно под насыпью, где уложены шпалы. Их деятельность уже приводит к повреждению железнодорожного полотна.

В связи с этим минэкологии Башкирии приняло решение о регулировании численности бобров вдоль железнодорожных путей. Меры будут реализованы в строгом соответствии с законодательством.

Ранее ИА «Башинформ» сообщило о том, что в Башкирии стало больше лосей, косуль и волков.