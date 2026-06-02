В Башкирии лисица украла у туристов пиццу

В Башкирии на глазах у туристов развернулся сюжет из знаменитой басни Крылова «Ворона и лисица». Правда, в современной интерпретации. У рыжей в качестве лакомства был не сыр, а пицца, которую она стащила у туристов. Забавный случай произошел около горнолыжного комплекса «Уязы-Тау» недалеко от Октябрьского. Отдыхающие отпугивать животное не стали, но засняли на камеру момент, как лиса пытается разгрызть упаковку, чтобы добраться до лакомства, сообщили в республиканском министерстве природопользования и экологии.

Ранее «Башинформ» публиковал кадры встречи «лицом к лицу» жителя Башкирии и медведя.