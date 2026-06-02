В Башкирии лисица украла у туристов пиццу

В Башкирии на глазах у туристов развернулся сюжет из знаменитой басни Крылова «Ворона и лисица». Правда, в современной интерпретации. У рыжей в качестве лакомства был не сыр, а пицца, которую она стащила у туристов. Забавный случай произошел около горнолыжного комплекса «Уязы-Тау» недалеко от Октябрьского. Отдыхающие отпугивать животное не стали, но засняли на камеру момент, как лиса пытается разгрызть упаковку, чтобы добраться до лакомства, сообщили в республиканском министерстве природопользования и экологии.
Ранее «Башинформ» публиковал кадры встречи «лицом к лицу» жителя Башкирии и медведя.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.