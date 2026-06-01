Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:41 (UTC+5), 01 Июня 2026

Жители Башкирии смогут увидеть сближение двух ярчайших планет

С 1 июня начнется сближение Венеры и Юпитера.

Фото: Уфимский городской планетарий | сайт
Ксения Калинина

Через 30-40 минут после захода Солнца следует посмотреть на северо-запад. Невысоко над горизонтом можно увидеть две яркие «звезды»: Венеру, самую яркую из них, и Юпитер.

«Если повезет с погодой и если вам интересно, понаблюдайте за ними несколько дней: вы увидите, как они всё ближе подходят друг к другу, а точнее, Венера стремится к Юпитеру, чтобы вступить с ним в соединение 9 июня. Почему же планеты сближаются? Всё дело в том, что они не стоят на месте, а вращаются вокруг Солнца, как и наша планета. И мы с движущейся Земли видим, что планеты перемещаются среди звезд. Звезды же расположены от нас так далеко, что кажутся неподвижными», — отметили в Уфимском городском планетарии.

Венера находится к Земле ближе, чем Юпитер, скорость её движения по орбите выше, она быстрее перемещается среди звезд, и в какой-то момент начинает догонять Юпитер, сближаясь с ним. Вот это и можно сейчас наблюдать.

Ранее синоптики сообщили об особенностях погоды в июне в Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru