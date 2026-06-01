Жители Башкирии смогут увидеть сближение двух ярчайших планет

Через 30-40 минут после захода Солнца следует посмотреть на северо-запад. Невысоко над горизонтом можно увидеть две яркие «звезды»: Венеру, самую яркую из них, и Юпитер.
«Если повезет с погодой и если вам интересно, понаблюдайте за ними несколько дней: вы увидите, как они всё ближе подходят друг к другу, а точнее, Венера стремится к Юпитеру, чтобы вступить с ним в соединение 9 июня. Почему же планеты сближаются? Всё дело в том, что они не стоят на месте, а вращаются вокруг Солнца, как и наша планета. И мы с движущейся Земли видим, что планеты перемещаются среди звезд. Звезды же расположены от нас так далеко, что кажутся неподвижными», — отметили в Уфимском городском планетарии.
Венера находится к Земле ближе, чем Юпитер, скорость её движения по орбите выше, она быстрее перемещается среди звезд, и в какой-то момент начинает догонять Юпитер, сближаясь с ним. Вот это и можно сейчас наблюдать.
Ранее синоптики сообщили об особенностях погоды в июне в Башкирии.
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