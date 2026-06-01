Жителей Башкирии предупреждают о чрезвычайной пожароопасности

По данным МЧС по РБ, 2 июня в отдельных восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность. Также местами прогнозируются грозы.
Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +14, +19°.
На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман с видимостью 500-1000 м.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии стартовал месячник безопасности на воде.
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