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06:14 (UTC+5), 01 Июня 2026

В Башкирии стартовал месячник безопасности на воде

С 1 по 30 июня на территории Башкортостана и в Уфе проходит профилактическая операция, главная цель которой – защитить жизни взрослых и детей на воде.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, в рамках месячника на территории муниципалитетов и районов республики реализуется комплекс мер. Органы местного самоуправления обустраивают и обеспечивают работу официальных пляжей и мест отдыха у воды со спасательными постами, знаками и инфраструктурой для детей.

На береговой линии устанавливаются аншлаги с запретом купания в необорудованных и опасных местах. В выходные и праздничные дни в стихийных местах отдыха будут дежурить общественные спасательные посты и мобильные подразделения водных спасателей.

Совместно с полицией, административными комиссиями и волонтерами проводятся рейды в местах несанкционированного купания. Особое внимание – контролю за распитием алкоголя и оставлением детей без присмотра.

Проводятся подомовые обходы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также сходы граждан с инструктажами по безопасности детей у воды.

На сайтах муниципалитетов и в соцсетях размещаются памятки и видеоролики: где можно купаться, как оказать первую помощь, какие места опасны.

Ранее в Башкирии тело пропавшего мужчины нашли на дне озера.

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