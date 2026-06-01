В Башкирии стартовал месячник безопасности на воде

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, в рамках месячника на территории муниципалитетов и районов республики реализуется комплекс мер. Органы местного самоуправления обустраивают и обеспечивают работу официальных пляжей и мест отдыха у воды со спасательными постами, знаками и инфраструктурой для детей.

На береговой линии устанавливаются аншлаги с запретом купания в необорудованных и опасных местах. В выходные и праздничные дни в стихийных местах отдыха будут дежурить общественные спасательные посты и мобильные подразделения водных спасателей.

Совместно с полицией, административными комиссиями и волонтерами проводятся рейды в местах несанкционированного купания. Особое внимание – контролю за распитием алкоголя и оставлением детей без присмотра.

Проводятся подомовые обходы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также сходы граждан с инструктажами по безопасности детей у воды.

На сайтах муниципалитетов и в соцсетях размещаются памятки и видеоролики: где можно купаться, как оказать первую помощь, какие места опасны.

Ранее в Башкирии тело пропавшего мужчины нашли на дне озера.