В Башкирии тело пропавшего мужчины нашли на дне озера

Как сообщает администрация Учалинского района, немедленно было организовано оперативное взаимодействие между правоохранительными органами, службами ГО и ЧС, а также поисково-спасательными подразделениями. На место выехали сотрудники ОМВД, представители муниципального учреждения «ДПК Учалинского района РБ» и спасатели ЗПСО Белорецка.

Выяснилось, что машина и снасти принадлежат пропавшему 88-летнему жителю города Учалы.

В субботу, 30 мая 2026 года, в 13.50 водолазы нашли тело мужчины в прибрежной зоне озера.

В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия.