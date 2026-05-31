В Башкирии тело пропавшего мужчины нашли на дне озера

Как сообщает администрация Учалинского района, немедленно было организовано оперативное взаимодействие между правоохранительными органами, службами ГО и ЧС, а также поисково-спасательными подразделениями. На место выехали сотрудники ОМВД, представители муниципального учреждения «ДПК Учалинского района РБ» и спасатели ЗПСО Белорецка.
Выяснилось, что машина и снасти принадлежат пропавшему 88-летнему жителю города Учалы.
В субботу, 30 мая 2026 года, в 13.50 водолазы нашли тело мужчины в прибрежной зоне озера.
В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия.
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