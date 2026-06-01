В Уфе у Дворца борьбы введут временные ограничения

В Уфе состоится расширенное межведомственное совещание «Промышленная медицина и здоровьесбережение: интеграция ресурсов корпорации и регионов». Как пояснили в мэрии города, в связи с подготовкой и проведением мероприятия с 7 часов 4 июня до 22 часов 5 июня будет перекрыта парковка перед Дворцом борьбы по ул. Рудольфа Нуреева.

Ранее стало известно, на каких дорогах Башкирии сейчас проходят массовые проверки.