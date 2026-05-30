Стало известно, на каких дорогах Башкирии сейчас проходят массовые проверки

По его словам, для профилактики ДТП и «формирования у участников дорожного движения устойчивых навыков дисциплинированного поведения» сейчас сотрудники ГАИ проводят массовые проверки на некоторых участках дорог.

В частности, массовые проверки водителей проходят сейчас на 1307 км и 1475 км автодороги М5 «Урал»; на 135 км и 222 км автодороги Уфа — Оренбург и на 97 км Р-240 подъезд к М-12.

«Прошу с пониманием отнестись к принимаемым с нашей стороны мерам», — добавил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Как сообщал ранее Башинформ, водитель без прав рисковал жизнью своих пятерых детей.