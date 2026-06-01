В Башкирии официально стартует купальный сезон

В Башкирии с 1 июня начинается купальный сезон. Официально открываются 264 пляжа, на них начнут дежурить общественные спасатели.
Как ранее писал «Башинформ», всего к летнему сезону откроют 560 мест отдыха. За последние пять лет количество пляжей в республике увеличилось в 2,2 раза. Благодаря чему число гибелей на воде сократилось в 1,5 раза.
Однако, судя по прогнозу погоды, в ближайшие две недели спроса на пляжный отдых не будет. Июнь обещает быть дождливым. Согласно данным метеослужб, в первой декаде дневная температура воздуха составит около +20, +25 градусов. Прогнозируются дожди и грозы, а ночи будут оставаться прохладными.
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