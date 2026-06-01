В Башкирии на мосту через Берсувань организуют реверсивное движение

На мосту через реку Берсувань около села Чесноковка Уфимского района с 9 июня частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает минтранс республики.
По информации ведомства, движение через инженерное сооружение мостостроители будут перекрывать поочередно. С 9 июня по 8 июля закроют правую часть моста в направлении Оренбурга, с 15 июля по 13 августа — левую сторону моста в направлении Уфы.
Для проезда автомобилей мостовики организуют реверсивное движение и светофорное регулирование. При необходимости в утренние часы проезд будет осуществляться по трём полосам в направлении Уфы, а в вечернее время — в направлении Оренбурга.
На объекте уже устанавливают бытовые помещения строительного городка. В ночь с 8 на 9 июня мостовики перекроют движение по правой стороне моста в направлении Оренбурга и приступят к демонтажу мостового полотна, гидроизоляции, деформационных швов, барьерного и перильного ограждений.
Как рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, в ходе работ планируется восстановить защитный и выравнивающий слои, обустроить новую гидроизоляцию, дорожную одежду, систему водоотвода, установить новые деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, полностью заменить тротуар для пешеходов. В завершение нанесут горизонтальную дорожную разметку. Работы будут производиться круглосуточно.
Как ранее сообщал «Башинформ», мост через Берсувань построен в 1976 году. Чтобы успеть к сентябрю, ремонтные работы на мосту будут вестись круглосуточно.
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