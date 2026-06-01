В Башкирии ищут «черных» лесорубов

С 1 по 21 июня на территории государственного лесного фонда пройдёт межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лес». Её главные задачи — пресечение и предотвращение незаконных рубок, контроль за оборотом древесины и привлечение к ответственности «черных» лесорубов.
Государственные лесные инспекторы проведут рейды совместно с работниками полиции, ГАИ, Гостехнадзором и т. д.
В дни проведения операции на дорогах общего пользования, выездах из лесов и в местах предполагаемых незаконных рубок будет организовано круглосуточное патрулирование.
«За незаконную рубку леса предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы», — отметили в министерстве лесного хозяйства РБ.
Свидетелей нарушения лесного законодательства просят незамедлительно сообщить в Региональную диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства РБ по телефону: 8 (347) 218-14-14.
Ранее Башинформ сообщил о том, что Башкирия достигла 100% оперативности в тушении лесных пожаров.
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