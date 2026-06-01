В Башкирии двое мужчин уплыли на лодке и пропали

Из Краснокамского района 31 мая в экстренные службы поступило тревожное сообщение. По данным госкомитета РБ по ЧС, двое мужчин уплыли на моторной лодке без телефонов и вовремя не вернулись.

К счастью, они нашлись самостоятельно и не нуждались в медпомощи.

Ранее в Башкирии тело пропавшего мужчины нашли на дне озера.