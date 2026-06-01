На главных трассах Башкирии проходят сплошные проверки водителей

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупредил водителей о сплошных проверках. На 103-м километре автодороги Уфа – Янаул, на 6-м километре трассы Р-240, на 1230-м километре дороги Москва – Казань и на 206-м километре автодороги Уфа – Оренбург сотрудники госавтоинспекции будут останавливать всех подряд. В рейдах задействованы экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС.

Основная цель сплошных проверок – профилактика аварий и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.

Как сообщал ранее Башинформ, водитель без прав рисковал жизнью своих пятерых детей.