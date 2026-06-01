Глава Башкирии обратил внимание на проблему детей-водителей

Глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на проблему детей-водителей. На оперативном совещании в ЦУРе руководитель региона дал поручение скоординировать работу на местах.
«Лето, мальчишки повыскакивали на мопедах. Надо посмотреть, как соблюдаются нормы дорожного движения. На днях погиб молодой парень на питбайке. Я прошу скоординировать работу: на местах руки-ноги есть. Нужно уделить этой проблеме пристальное внимание, рассмотреть на „Транспортном часе“. Сейчас очень много разной техники, ее покупают и начинают особенно в деревнях и на окраинах городов гонять», — заявил Глава РБ.
Ранее Башинформ сообщал о том, что на автодороге Осоргино – Енгалышево на территории Чишминского района подросток управлял питбайком и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который двигался в том же направлении. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Водитель автомобиля был трезв. По предварительным данным, питбайк родители подарили своему сыну на день рождения в прошлом году. Восьмиклассник пользовался им, находясь на даче.
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