В Башкирии за рулем питбайка погиб 14-летний подросток

Трагическая авария произошла вчера вечером на автодороге Осоргино-Енгалышево на территории Чишминского района.
14-летний подросток управлял питбайком и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который двигался в том же направлении. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Водитель автомобиля был трезв.
По предварительным данным, питбайк родители подарили своему сыну на день рождения в прошлом году. Восьмиклассник пользовался им, находясь на даче.
По факту происшествия начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, сообщает ГИБДД по РБ.
Проверку ведет также прокуратура республики. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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