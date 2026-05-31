В Башкирии за рулем питбайка погиб 14-летний подросток

Трагическая авария произошла вчера вечером на автодороге Осоргино-Енгалышево на территории Чишминского района.

14-летний подросток управлял питбайком и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», который двигался в том же направлении. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Водитель автомобиля был трезв.

По предварительным данным, питбайк родители подарили своему сыну на день рождения в прошлом году. Восьмиклассник пользовался им, находясь на даче.

По факту происшествия начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, сообщает ГИБДД по РБ.

Проверку ведет также прокуратура республики. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.