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05:21 (UTC+5), 01 Июня 2026

«Башинформ» заговорит: редакция внедряет ИИ-озвучку новостей

Агентство начинает публиковать аудиоверсии материалов — их читает искусственный интеллект.

Фото: ИА «Башинформ» | сгенерировано нейросетью
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

«Башинформ» запускает новый формат подачи новостей: помимо текстовых статей на сайте появилась возможность прослушать аудиоверсию, сгенерированную системой искусственного интеллекта. Достаточно нажать кнопку в блоке «Прослушать статью» — и диктор начинает читать материал вслух. Без задержки, круглосуточно, на любом устройстве. ИИ-система получает текст статьи сразу после её подготовки и генерирует аудиофайл в течение нескольких десятков секунд.

«Информация должна приходить к человеку так, как ему удобно. Хотите читать — читайте, хотите слушать — слушайте. Теперь мы даем такой выбор. И это особенно важно для тех, кому читать сложно физически — теперь и для них новости Башкортостана звучат в прямом смысле слова», — говорит генеральный директор ИА «Башинформ» Равиль Зарипов.

По его словам, технология синтеза речи (Text-to-Speech, TTS) на основе нейронных сетей за последние два года вышла на принципиально новый уровень. Современные ИИ-голоса практически неотличимы от речи живого диктора: они выдерживают паузы, расставляют интонационные акценты, адаптируют темп.

Аудиоформат востребован теми, кто предпочитает слушать, а не читать, — за рулем, в дороге, во время домашних дел. Согласно исследованиям рынка медиапотребления, доля аудиоконтента среди российских пользователей интернета ежегодно растет на 15–20%.

Современные платформы синтеза речи поддерживают большинство языков мира и демонстрируют точность произношения свыше 80%, что делает их пригодными для профессионального медиаприменения. Редакция «Башинформа» тестирует решения, адаптированные под русскоязычный контент с учетом региональной специфики.

Аудиоверсии статей уже появляются на сайте агентства «Башинформ».

Главный редактор агентства Руслан Шарафутдинов считает, что внедрение ИИ в работу редакции — это не только возможность использовать удобный и современный инструмент, но прежде всего продвижение государственной политики среди средств массовой информации Башкортостана и, конечно, среди ее многомиллионной аудитории. 

«Напомню, что Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение всем министерствам и ведомствам представить свои планы по ИИ-трансформации и запуску пилотных сервисов. Он подчеркнул, что необходимо сформировать в обществе целостную экосистему доверия к ИИ, чтобы люди не боялись, а понимали сущность и прагматичность использования новых технологий. И это задача в том числе для СМИ.

Если говорить об информационном агентстве „Башинформ“, то оно является новатором на рынке региональных СМИ по апробации новых форм и методов работы. Мы уже успешно используем ИИ для адаптации текстов, для создания иллюстраций, подготовки лонгридов. Теперь запускаем ИИ-озвучку текстов. Есть еще ряд задач, которые мы планируем решать с помощью ИИ. И традиционно новыми наработками мы впоследствии делимся с коллегами, чтобы СМИ региона могли успешно конкурировать в медиаполе России, а также грамотно и доступно доносить до своих читателей суть и преимущество новых технологий», – сказал Руслан Шарафутдинов.

Ранее мы сообщали, что Глава Башкортостана дал поручение всем министерствам и ведомствам представить свои планы по ИИ-трансформации и запуску пилотных сервисов. Правительство должно предусмотреть необходимые источники и объемы финансирования в рамках бюджета республики на очередной цикл.

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