Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральные, свежие продукты местного производства. За три дня, с 29 по 31 мая сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 34 городах и районах республики. Будет организовано, в общей сложности, 49 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарки будут работать сегодня и завтра на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта, сообщал ранее Башинформ.