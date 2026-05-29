В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

30 и 31 мая уфимцы и гости города смогут приобрести продукты питания и овощи напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня, сообщает администрация города.

В субботу и в воскресенье торговлю организуют по улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.