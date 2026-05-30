Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
07:35 (UTC+5), 30 Мая 2026

В лесных питомниках Башкирии завершается посев семян

В Башкирии подходит к концу посевная кампания в лесных питомниках. Ежегодные работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», напомнили в пресс-службе министерства лесного хозяйства РБ.

Фото: пресс-служба | минлесхоза Башкирии
Галина Бахшиева

В этом сезоне башкирские лесоводы засеяли семенами основных лесообразующих пород 23 гектара питомников — «площадь, сопоставимую с 32 футбольными полями», отметили в минлесхозе РБ.

Для того, чтобы максимально обеспечить приживаемости хвойных и лиственных пород деревьев специалисты лесного хозяйства провели тщательную подготовку почвы. Ее удобряли, обрабатывали и прикатывали после посева. Это позволяет сохранить необходимую влагу и защитить всходы от выдувания ветром и размыва дождями.

Ежегодно в лесных питомниках Башкирии выращивают до 50 млн сеянцев. Наличие собственной развитой питомнической базы позволяет региону полностью обеспечивать себя высококачественным посадочным материалом, адаптированного к местным климатическим условиям. А это значит, что местные сеянцы обладают высокой приживаемостью.

«Будущее лесов нашей республики рождается именно здесь, в лесных питомниках. Успешное завершение весеннего посева — важнейший этап, который определяет весь цикл лесовосстановления на годы вперед, — заявил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. — Благодаря системной работе в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“, Башкортостан абсолютно независим от внешних поставок семян и сеянцев. Собственная база позволяет нам гарантировать безупречное качество посадочного материала».

Сейчас главная задача лесоводов — обеспечить качественный агротехнический уход за посевами, чтобы вырастить здоровый посадочный материал для будущих лесовосстановительных кампаний.

Как сообщал ранее Башинформ, оперативность тушения лесных пожаров на территории республики достигла 100%.

Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина. 

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru