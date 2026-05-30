В лесных питомниках Башкирии завершается посев семян

В этом сезоне башкирские лесоводы засеяли семенами основных лесообразующих пород 23 гектара питомников — «площадь, сопоставимую с 32 футбольными полями», отметили в минлесхозе РБ.
Для того, чтобы максимально обеспечить приживаемости хвойных и лиственных пород деревьев специалисты лесного хозяйства провели тщательную подготовку почвы. Ее удобряли, обрабатывали и прикатывали после посева. Это позволяет сохранить необходимую влагу и защитить всходы от выдувания ветром и размыва дождями.
Ежегодно в лесных питомниках Башкирии выращивают до 50 млн сеянцев. Наличие собственной развитой питомнической базы позволяет региону полностью обеспечивать себя высококачественным посадочным материалом, адаптированного к местным климатическим условиям. А это значит, что местные сеянцы обладают высокой приживаемостью.
«Будущее лесов нашей республики рождается именно здесь, в лесных питомниках. Успешное завершение весеннего посева — важнейший этап, который определяет весь цикл лесовосстановления на годы вперед, — заявил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. — Благодаря системной работе в рамках национального проекта „Экологическое благополучие“, Башкортостан абсолютно независим от внешних поставок семян и сеянцев. Собственная база позволяет нам гарантировать безупречное качество посадочного материала».
Сейчас главная задача лесоводов — обеспечить качественный агротехнический уход за посевами, чтобы вырастить здоровый посадочный материал для будущих лесовосстановительных кампаний.
Как сообщал ранее Башинформ, оперативность тушения лесных пожаров на территории республики достигла 100%.
Напомним, национальные проекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.
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