В Башкирии подготовят 11 тысяч км минерализованных полос от пожаров в лесах

Ежегодное обновление и создание минерализованных полос на территории гослесфонда проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».
В 2026 году планируется подготовить более 11 тысяч километров таких защитных линий в лесах. Минерализованная полоса представляет собой очищенный от горючих материалов участок земли, где почва обнажена до минерального слоя. Такой барьер служит надежным препятствием для распространения низового огня и позволяет оперативно локализовать возможные возгорания.
«Минерализованная полоса — это фундаментальный барьер на пути лесного пожара. Своевременное удаление растительного покрова до грунта разрывает цепь горения и дает возможность наземным службам удерживать пламя под контролем, — пояснил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. — Наша ключевая цель — обеспечить максимальную защиту лесов и безопасность прилегающих к ним населенных пунктов».
Работы по прокладке новых и уходу за существующими минерализованными полосами в лесах ведутся во всех районах республики.
Как сообщал ранее Башинформ, оперативность тушения лесных пожаров на территории республики составляет сейчас 100%.
Напомним, национальный проект «Экологическое благополучие» разработан по поручению президента России Владимира Путина.
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