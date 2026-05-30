В Башкирии подготовят 11 тысяч км минерализованных полос от пожаров в лесах

Ежегодное обновление и создание минерализованных полос на территории гослесфонда проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».



В 2026 году планируется подготовить более 11 тысяч километров таких защитных линий в лесах. Минерализованная полоса представляет собой очищенный от горючих материалов участок земли, где почва обнажена до минерального слоя. Такой барьер служит надежным препятствием для распространения низового огня и позволяет оперативно локализовать возможные возгорания.



«Минерализованная полоса — это фундаментальный барьер на пути лесного пожара. Своевременное удаление растительного покрова до грунта разрывает цепь горения и дает возможность наземным службам удерживать пламя под контролем, — пояснил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов. — Наша ключевая цель — обеспечить максимальную защиту лесов и безопасность прилегающих к ним населенных пунктов».



Работы по прокладке новых и уходу за существующими минерализованными полосами в лесах ведутся во всех районах республики.

Как сообщал ранее Башинформ, оперативность тушения лесных пожаров на территории республики составляет сейчас 100%.

Напомним, национальный проект «Экологическое благополучие» разработан по поручению президента России Владимира Путина.