Жителей Башкирии предупредили о заморозках, ливнях и грозах

Госкомитет РБ по ЧС, ссылаясь на данные Башгидромета, сообщает о том, что 30 мая на территории республики по юго-востоку ожидаются очень сильные дожди и по северу заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°, а также грозы.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +15, +20°.

Ранее Башинформ сообщал о том, что конец мая в Башкирии будет дождливым.