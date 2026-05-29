Конец мая в Башкирии будет дождливым

По данным Башгидромета, сегодня, 29 мая, местами по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +15, +20°.

В субботу, 30 мая, также местами возможны кратковременные дожди, ночью по юго-востоку до сильных, грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +15, +20°.

В воскресенье, 31 мая, ожидаются дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +15, +20°.