В Уфе ищут хозяев потерявшейся на парковке аэропорта собаки

Как сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», сегодня сотрудники авиаузла обнаружили бегающего по парковке пёсика. Они обратились к специалистам в центр.

«Первичный осмотр показал, что это взрослый самец, воспитанный, социализированный. Судя по всему, очень любим своими хозяевами. Теперь мы ищем их», — заявил руководитель центра «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Ранее в нацпарке «Башкирия» дали рекомендации при встрече с детенышами зверей.