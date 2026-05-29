В Уфе ищут хозяев потерявшейся на парковке аэропорта собаки

Как сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», сегодня сотрудники авиаузла обнаружили бегающего по парковке пёсика. Они обратились к специалистам в центр.
«Первичный осмотр показал, что это взрослый самец, воспитанный, социализированный. Судя по всему, очень любим своими хозяевами. Теперь мы ищем их», — заявил руководитель центра «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.
Ранее в нацпарке «Башкирия» дали рекомендации при встрече с детенышами зверей.
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