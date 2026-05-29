В Уфе 12-летний ребенок попался за рулем квадроцикла

В Уфе в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника», на Прибельском переулке сотрудники госавтоинспекции Уфы остановили квадроцикл под управлением 12-летнего ребенка.

На место вызвали мать несовершеннолетнего, при ней сына отстранили от управления транспортным средством, квадроцикл поместили на специализированную стоянку.

— В отношении родителей юного водителя материалы для проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о постановке на профилактический учет и привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 за ненадлежащее воспитание, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Уфе нетрезвую девочку задержали за рулем автомобиля.