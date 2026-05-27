В Уфе нетрезвую девочку задержали за рулем автомобиля

В Демском районе сотрудники госавтоинспекции задержали несовершеннолетнюю девушку. Она села за руль «семерки» без водительских прав и будучи в нетрезвом состоянии. Ребенка привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, если у водителя вообще нет права управления или он уже лишен водительского удостоверения).
В Калининском районе школьник управлял квадроциклом «АТВ», также не имея прав и достаточных водительских навыков.
Таковы итоги рейдов в рамках профилактических мероприятий «Мототехника» и социальной кампании «Не рули, малай!».
В обоих случаях детей отстранили от управления транспортом. На место вызвали родителей юных «водителей». Именно им теперь предстоит ответить за проступки дочери и сына. Протоколы направили в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетнего, сообщили в столичной ГАИ.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе у подростка-водителя забрали Hyundai Elantra.
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