В Уфе у подростка-водителя забрали Hyundai Elantra

Сотрудники госавтоинспекции вновь задержали несовершеннолетнего за рулём автомобиля. На этот раз внимание патрульных привлёк Hyundai Elantra, двигавшийся по улице Александра Спивака в селе Максимовка.
Остановив машину, инспекторы обнаружили за рулём подростка, который не имел ни водительских прав, ни достаточных навыков управления транспортом. На место происшествия была вызвана мать юноши. В её присутствии парня отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.
Теперь матери предстоит объясняться перед комиссией по делам несовершеннолетних. В отношении неё начата проверка по статье 5.35 КоАП РФ «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ спасли ребенка из машины нетрезвой матери.
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