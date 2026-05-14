В Уфе у подростка-водителя забрали Hyundai Elantra

Сотрудники госавтоинспекции вновь задержали несовершеннолетнего за рулём автомобиля. На этот раз внимание патрульных привлёк Hyundai Elantra, двигавшийся по улице Александра Спивака в селе Максимовка.

Остановив машину, инспекторы обнаружили за рулём подростка, который не имел ни водительских прав, ни достаточных навыков управления транспортом. На место происшествия была вызвана мать юноши. В её присутствии парня отстранили от управления, а автомобиль поместили на спецстоянку.

Теперь матери предстоит объясняться перед комиссией по делам несовершеннолетних. В отношении неё начата проверка по статье 5.35 КоАП РФ «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее в Башкирии сотрудники ГАИ спасли ребенка из машины нетрезвой матери.