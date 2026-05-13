В Башкирии сотрудники ГАИ спасли ребенка из машины нетрезвой матери

В деревне Байназарово сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль «Хендай Солярис», за рулём которого находилась 28-летняя женщина. У неё были обнаружены явные признаки опьянения.

В салоне машины таже находился маленький ребёнок — малыш был не пристёгнут и без детского кресла. Медицинское освидетельствование женщины показало 0,458 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении хозяйки машины были составлены административные протоколы по трём статьям: управление в нетрезвом виде, нарушение правил перевозки детей и непристёгнутый ремень. Автомобиль задержали и поместили на специализированную стоянку.

Ранее житель Башкирии лишился BMW за повторную пьяную езду.