В Башкирии сотрудники ГАИ спасли ребенка из машины нетрезвой матери

В деревне Байназарово сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль «Хендай Солярис», за рулём которого находилась 28-летняя женщина. У неё были обнаружены явные признаки опьянения.
В салоне машины таже находился маленький ребёнок — малыш был не пристёгнут и без детского кресла. Медицинское освидетельствование женщины показало 0,458 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении хозяйки машины были составлены административные протоколы по трём статьям: управление в нетрезвом виде, нарушение правил перевозки детей и непристёгнутый ремень. Автомобиль задержали и поместили на специализированную стоянку.
Ранее житель Башкирии лишился BMW за повторную пьяную езду.
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