Житель Башкирии лишился BMW за повторную пьяную езду

По данным прокуратуры РБ, в ноябре 2025 года мужчина управлял автомобилем BMW 7451, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за подобное деяние.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, иномарку конфисковали в доход государства.
Ранее Башинформ сообщал о том, что шестеро жителей Башкирии ответят в суде за инсценировку ДТП.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.