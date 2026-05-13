Житель Башкирии лишился BMW за повторную пьяную езду

По данным прокуратуры РБ, в ноябре 2025 года мужчина управлял автомобилем BMW 7451, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за подобное деяние.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, иномарку конфисковали в доход государства.

Ранее Башинформ сообщал о том, что шестеро жителей Башкирии ответят в суде за инсценировку ДТП.