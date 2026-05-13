Шестеро жителей Башкирии ответят в суде за инсценировку ДТП

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, с 2022 года по 2024 год обвиняемые организовали схему по инсценировке автоаварий. На основании фиктивных документов о ДТП страховые компании выплатили им и их сообщникам почти 700 тысяч рублей.
Все фигуранты дела признали свою вину. В качестве обеспечительной меры на принадлежащие им транспортные средства наложили арест. Уголовное дело направили в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Уфе задержали мужчину, расплатившегося чужой банковской картой.
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