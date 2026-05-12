В Уфе задержали мужчину, расплатившегося чужой банковской картой

В дежурную часть отдела полиции по Уфе с заявлением обратилась 60-летняя жительница Советского района. Пожилая женщина сообщила полицейским, что с её банковской карты кто-то украл деньги.

Как установили сотрудники полиции, женщина ранее потеряла свою карту в одном из магазинов города, а неизвестный оплатил ею покупки на общую сумму 15,4 тысячи рублей. Полицейские по камерам видеонаблюдения установили торговые точки, где расплачивался злоумышленник. Оказалось, что найденной картой воспользовался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили подозреваемого в отдел полиции. Мужчина признался, что нашёл утерянную банковскую карту на полу в магазине и несколько дней расплачивался ею за свои покупки. Он приобретал алкоголь, продукты и бытовые вещи.

Ранее жителя Башкирии осудили за изготовление и хранение взрывчатки.