Жителя Башкирии осудили за изготовление и хранение взрывчатки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина в интернете приобрел химические компоненты, а также, изучив литературу о способах и методах изготовления взрывчатых веществ, путем их смешивания в определенных пропорциях незаконно изготовил взрывчатые вещества, которые хранил у себя дома.

Его противоправную деятельность в июле прошлого года пресекли сотрудники правоохранительных органов, взрывчатые вещества изъяли.

Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Ранее в Уфе на набережной во встречном ДТП пострадали пять человек.