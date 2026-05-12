Жителя Башкирии осудили за изготовление и хранение взрывчатки

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина в интернете приобрел химические компоненты, а также, изучив литературу о способах и методах изготовления взрывчатых веществ, путем их смешивания в определенных пропорциях незаконно изготовил взрывчатые вещества, которые хранил у себя дома.
Его противоправную деятельность в июле прошлого года пресекли сотрудники правоохранительных органов, взрывчатые вещества изъяли.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Ранее в Уфе на набережной во встречном ДТП пострадали пять человек.
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