В Уфе на набережной во встречном ДТП пострадали пять человек

В Октябрьском районе напротив дома № 44 по ул. Баязита Бикбая накануне вечером 19-летний водитель за рулем «Лады Приоры» ехал по ул. Набережной реки Уфы. Здесь врезался во встречную «Ладу Гранту» под управлением 22-летнего водителя.
В ДТП водитель и 21-летний пассажир «Гранты», трое подростков-пассажиров «Приоры» с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Башкирии за выходные утонули двое мужчин.
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