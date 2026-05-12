В Уфе на набережной во встречном ДТП пострадали пять человек

В Октябрьском районе напротив дома № 44 по ул. Баязита Бикбая накануне вечером 19-летний водитель за рулем «Лады Приоры» ехал по ул. Набережной реки Уфы. Здесь врезался во встречную «Ладу Гранту» под управлением 22-летнего водителя.

В ДТП водитель и 21-летний пассажир «Гранты», трое подростков-пассажиров «Приоры» с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Башкирии за выходные утонули двое мужчин.